- Oficialii francezi au demarat o ancheta dupa protestele violente dezlantuite duminica seara, dupa anuntarea primelor rezultate ale primului tur al alegerilor prezidentiale. In turul doi se afla Emmanuel Macron si Marine Le Pen.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, obtinand un procentaj de 27,85%, in urma sa aflandu-se candidata de extrema dreapta Marine Le Pen, cu 23,15%. Cei doi se vor intalni in turul al doilea, potrivit rezultatelor finale transmise luni de Ministerul de…

- Franța s-ar putea gasi cu un prim președinte al extremei drepte ales sa conduca țara, deoarece francezii nu au fost niciodata atat de numeroși sa voteze pentru aceasta mișcare, noteaza experții. Calificarea lui Emmanuel Macron și Marinei Le Pen in turul doi al alegerilor prezidențiale a provocat insa…

- Emmanuel Macron și Marine Le Pen intra in turul al doilea al alegerilor prezidențiale, așa cum s-a intamplat și in 2017. Diferența dintre cei doi este peste 4 procente in favoarea actualului președinte, conform primelor estimari.

- Alegeri prezidențiale in Franța, primul tur: Emmanuel Macron și Marine Le Pen merg in turul 2. Diferența foarte mica intre cei doi Alegeri prezidențiale in Franța, primul tur: Emmanuel Macron și Marine Le Pen merg in turul 2. Diferența foarte mica intre cei doi Primul tur al alegerilor prezidențiale…

- Primul tur al alegerilor prezidentiale se desfasoara duminica in Franta, cei aproximativ 48,7 milioane de alegatori inscrisi pe listele electorale putand sa voteze incepand cu ora locala 8.00 (06.00 GMT). Actualul sef al statului, Emmanuel Macron (La Republique en marche, LREM), spera la un al doilea…

- Cu doua zile inainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, un nou sondaj, realizat de Elabe-Opinion, pentru BFMTV/L'Express/SFR, ii arata din nou pe Emmanuel Macron și Marine Le Pen aproape la egalitate. Primul este creditat cu 26% din intențiile de vot fața de 25%, informeaza publicația entreprendre.fr.…