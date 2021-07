Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la primele ore ale diminetii, angajații s-au strans in fata sediului rafinariei pentru a protesta fata de conditiile de lucru.Muncitorii cer marirea salariilor și mai multe zile de concedii.„Am vazut cu toții ce s-a intamplat, ni s a luat grupa. Salariile sunt mici, pericolul este mare. Vrem…

- Ludovic Orban a facut aluzii referitoare la faptul ca Florin Cițu nu a fost prezent la Petromidia. Președintele PNL a reacționat la intrebarile jurnalistor. „Aș prefera sa nu raspund la aceasta intrebare, dar ma cunoașteți și știți ca, in general, unde era necesara prezența mea, intotdeauna am cautat…

- Premierul Romaniei, Florin Citu, a declarat, vineri, la Vaslui, ca situatia dupa explozia de la Petromidia este sub control si ca "viata cetatenilor nu a fost pusa in pericol". Seful Guvernului a precizat ca avut imediat dupa producerea evenimentului o discutie cu Raed Arafat, caruia i-a solicitat sa…

- Incepand cu ora 16.20 se dezactiveaza Planul Rosu de interventie de la nivelul judetului Constanta.O explozie pe platforma rafinariei Petromidia a avut loc astazi, 02 iulie. A fost activat planul Rosu de urgentaIncepand cu ora 16.20 se dezactiveaza Planul Rosu de interventie de la nivelul judetului…

- O explozie s-a produs, vineri, la Rafinaria Petromidia din Navodari, Romania. Din primele informații, doua persoane au fost ranite. Oamenii au primit mesaj RO-Alert. Ministrul Mediului a declarat ca impactul asupra mediului poate fi major cu referire la Digi24.ro. La fața locului au fost trimise suplimentar…

- O explozie puternica urmata de un incendiu uriaș s-a produs in urma cu puțin timp la rafinaria Petromidia din Navodari. Se vorbește despre doua persoane care ar fi fost ranite. Fumul negru se vede de la zeci de kilometri, iar autoritațile au emis un mesaj Ro-Alert pentru populație. A fost activat planul…

- Astazi, 10 iunie 2021, In jur de 100 de salariați ai societații Metalimpex Romania, firma care strange deșeuri feroase de pe platforma Dacia, au declanșat, in aceasta dimineața, un protest spontan in fața sediului, la Maracineni. Reprezentanții Sindicatului Automobile Dacia și-au aratat susținerea fața…

- Un bugetar din Italia, cunoscut sub numele de „regele absențelor” in presa din peninsula a depașit recordul național de absentat de la serviciu, dupa ce a incasat salariul fara sa se prezinte la munca vreme de 15 ani, relateaza The Guardian.