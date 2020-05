Stiri pe aceeasi tema

- Este protest la Ministerul Dezvoltarii. i Angajații sunt nemulțumiți de disponibilizarile care se fac in minister. Ministrul Dezvoltarii, Ion Ștefan, susține ca exista foarte mulți oameni in minister care au salarii preferențiale, astfel ca s-a ajuns ca anumite secretare sa incaseze salarii de 6000…

- Protest spontan la Ministerul Dezvoltarii Foto: Wikipedia.org Un protest spontan are loc la aceasta ora, la Ministerul Dezvoltarii, dupa ce mai mulți funcționari publici au primit preavize sau înștiințari pentru a susține examene de angajare peste trei zile. Masura vine dupa…

- Zeci de angajați ai Ministerului Dezvoltarii protesteaza, marți dimineața, in fața instituției. Ei sunt nemulțumiți de disponibilizarile care se fac in minister, anunța Antena3. Ministrul a anunțat , in urma cu cateva zile, ca din cei 1500 de angajați pe care ii are in subordine, 800 vor pleca acasa,…

- Protest la Ministerul Dezvoltarii marți dimineața! Angajații sunt nemulțumiți de disponibilizarile care se fac in minister, anunța Antena3. Ministrul a anunțat deja ca din cei 1500 de angajați pe care ii are in subordine 800 vor pleca acasa, iar o parte dintre ei au primit deja preavize.

- Directorul DGASPC Giurgiu, Catalin Lupu, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca cei 960 de angajati ai institutiei nu si-au luat salariile pentru luna aprilie si oamenii vor sa intre in greva. „In cadrul DGASPC Giurgiu avem 960 de angajati si 600 de beneficiari. Oamenii au stat…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat, miercuri, un control la o societate comerciala, de pe raza localitatii Darmanesti, ce are ca obiectiv producerea si comercializarea de produse de panificatie.

- Vești bune in privința testarii personalului de ingrijire care lucreaza in azilurile de batrani și in adaposturile pentru persoanele cu handicap, de la nivelul județului Buzau. Sosite in weekend, rezultatele la toate cele peste 300 de probe au fost negative! Infomarea a fost facuta de prefectul de Buzau,…

- Dupa scandalurile din Rahova și Brașov, un barbat din Gura Raului, județul Sibiu, s-a ales cu un dosar penal dupa ce a amenințat cu cuțitul un polițist care a intervenit pentru a opri un scandal. In prima zi de Paști, intre patru barbați a izbucnit un scandal, in jurul orei 21. Oamenii legii au ajuns…