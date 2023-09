Stiri pe aceeasi tema

- Minerii de la Mina Baita, judetul Bihor, au declansat, joi, un protest spontan si refuza sa intre in sut, din cauza ca promisiunile privind achitarea drepturilor salariale nu au fost respectate de angajator. Sindicatul minerilor afirma ca astfel de intarzieri au loc periodic si cere Ministerului Economiei…

- ”Sindicatul Mina Baita, sindicat constituit la nivelul angajatorului Vast Baita Plai SA, sindicat afiliat la Federatia Sindicatelor din Romania federatie membra BNS, atrage atentia asupra faptul ca angajatorul inregistreaza periodic restante la plata drepturilor salariale ale minerilor si personalului…

- Guvernul a aprobat, joi, o ordonanta care va permite modificarea repartizarii pe trimestre a cheltuielilor de personal pentru plata in luna septembrie a anului curent, la termenul stabilit potrivit legislatiei in vigoare, a drepturilor salariale pentru ordonatorii principali de credite, informeaza AGERPRES…

- Companiile active in piața energiei electrice, obligate sa plateasca o contribuție suplimentara la Fondul de Tranziție Energetica, inființata in contextul crizei energetice, sunt supuse, in aceasta perioada, unor controale tematice din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Potrivit…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat miercuri, dupa discutii cu sindicalistii de la Federatia "Solidaritatea Sanitara", cu participarea premierului Marcel Ciolacu, ca s-a ajuns la un acord privind acordarea unor drepturi salariale si sporuri pentru personalul

