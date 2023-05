Stiri pe aceeasi tema

- Livrarea catre Ucraina a unor avioane MiG-29 din Polonia si Slovacia nu poate afecta rezultatul "operatiunii speciale" ruse, dar poate provoca necazuri in plus poporului ucrainean, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS, parand sa ameninte cu masuri de represiune…

- Un barbat de 30 de ani, cetațean al Ucrainei, risca sa fie sancționat de oamenii legii de la noi, dupa ce in valiza barbatului au fost descoperite doua drone care urmau a fi introduse in Republica Moldova, fara a fi declarate organului vamal.

- Oficialii ucraineni si-au intensificat retorica impotriva Moscovei dupa ce luni a aparut o inregistrare video in care un soldat ucrainean capturat este executat aparent de soldati rusi, iar procurorul general al Ucrainei a anuntat deschiderea unei anchete, scrie news.ro. Fii la curent cu cele…

- Sediul Prefecturii Galati va fi iluminat, vineri seara, in culorile drapelului ucrainean, in semn de solidaritate cu statul vecin, informeaza Biroul de presa al institutiei. ‘In semn de solidaritate cu Ucraina, sediul Institutiei Prefectului – judetul Galati va fi iluminat in aceasta seara, incepand…

- Vineri, persoane necunoscute au vandalizat cu vopsea roșie Centrul Rus de Știința și Cultura din Chișinau. Imaginile de la fața locului au aparut pe rețelele de socializare, transmite Știri.md. Astfel, din imagini se poate observa cum cladirea Centrului Rus, de pe strada Mihai Eminescu din Capitala,…

- Mai mulți activiști au adus in fața Ambasadei Rusiei din Londra sute de litri de vopsea galbena și albastra și au vopsit strada in culorile steagului Ucrainei. Gestul lor vine cu o zi inainte de implinirea unui an de la invazia rusa in Ucraina, scrie Reuters, citat de digi24.ro.

- Mai mulți activiști au adus in fața Ambasadei Rusiei din Londra sute de litri de vopsea galbena și albastra și au vopsit strada in culorile steagului Ucrainei. Gestul lor vine cu o zi inainte de implinirea unui an de la invazia rusa in Ucraina, scrie Reuters.

- UPDATE 14:30 Rusia ar putea fi tentata sa atace Republica Moldova pe masura ce razboiul din Ucraina se prelungește, pentru ca Vladimir Putin sa foloseasca un potențial succes rapid ca sa spele rușinea suferita in Ucraina, arata o analiza Washington Post. UPDATE 14:15 - Procurorul general ucrainean anunța…