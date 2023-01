Protest la Atena, Grecia, pentru eliberarea proxeneților Andrew și Tristan Tate Mașinaria de prostituție din spatele Fraților Tate lucreaza și la nivel internațional: astazi, au scos niște oameni in strada, la Atena, Grecia, pentru a protesta pentru eliberarea celor doi proxeneți. Frații Tate au in spate o adevarata industrie de marketing și de hackeri internaționali, care promoveaza traficul de femei și prostituția. Insa, protestul nu a fost unul lipsit de incidente. Astfel ca, la un moment dat mai mulți polițiști au fost nevoiți sa intervina. Aceștia au reținut mai multe persoane in timpul protestului. #FreeTopG That’s it.That’s the tweet. pic.twitter.com/AAbhxtfzvt —… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

