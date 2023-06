Adunarea generala a judecatorilor din cadrul Tribunalului Maramures, convocata de presedintele instantei, marți, 20 iunie, in vederea analizarii oportunitatii declansarii unei forme de protest avand in vedere proiectul de lege privind pensia de serviciu a magistratilor, a hotarat urmatoarele: Art. 1. Adoptarea unei forme concrete de protest, incepand cu data de 21.06.2023, ora 08.00, pe perioada nedeterminata, care va consta in amanarea judecatii cauzelor aflate in stare de judecata, cu exceptia celor urgente dupa cum urmeaza: • In materie penala: – supraveghere tehnica/incuviintare, obtinere…