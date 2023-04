Protest în Piața Victoriei! Se cere tăierea pensiilor speciale Sute de oameni au ridicat, in Piața Victoriei, un mesaj uriaș adresat coaliției de guvernare PNL+PSD+UDMR, cu textul „Taiați pensiile speciale!”, potrivit unui comunicat Declic. Protestul a fost organizat de Comunitatea Declic, cu sprijinul Corupția Ucide, Funky Citizens, Geeks for Democracy și Inițiativa Romania. Aproximativ trei sute de oameni au ridicat trei panze, lungi a cate 30 de metri fiecare, și au format in Piața Victoriei mesajul ,,Taiați pensiile speciale!’’. „Mesajul oamenilor de aici, din piața, dar și al celor de acasa, care au semnat petiția Declic, este simplu: Ne-am saturat de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni au ridicat, in Piața Victoriei, un mesaj uriaș adresat coaliției de guvernare PNL+PSD+UDMR, cu textul „Taiați pensiile speciale!”, potrivit unui comunicat Declic. Protestul a fost organizat de Comunitatea Declic, cu sprijinul Corupția Ucide, Funky Citizens, Geeks for Democracy și Inițiativa…

- Proiectul pensiilor speciale se afla pe ordinea de zi a Senatului, mai multe amendamente urmand a fi dezbatute. Proiectul privind pensiile de serviciu figureaza pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Senatului, dupa ce comisiile de specialitate au dat, marti, un raport comun favorabil cu amendamente…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca, despre proiectul pensiilor speciale, care se afla in dezbatere la Senat, ca nu se pronunta pana cand legea nu ajunge la promulgare insa a precizat ca pensiile sunt o tema foarte foarte serioasa si nu numai pentru pensionari ci si pentru politicieni.…

- Coaliția de guvernare a trimis pe ultima suta de metri in Senat amendamentele pentru modificarea proiectului de lege privind pensiile speciale. Termenul limita pentru adoptarea in Senat este miercuri, altfel Romania risca sa nu respecte termenele asumate in PNRR, susțin surse din PSD și PNL. Sub semnatura…

- „Pensiile speciale nu reprezinta un jalon decat pentru tranșa a treia din PNRR, ce trebuie depus pana la sfarșitul lunii iulie. Guvernul trebuie sa gaseasca o forma rezonabila ca sa intre in discuții cu Bruxelles-ul. Cert este ca ne-au spus toți ca punerea in practica a jalonului PNRR nu se poate face…

- Joi, premierul Nicolae Ciuca a declarat ca pensiile militare nu sunt pensii speciale, sunt ocupationale, asa este in toate tarile UE si NATO si ca s-a facut o greseala in momentul in care s-a considerat ca acestea fac parte din categoria pensiilor speciale. ”Nu cred ca este oportun absolut deloc, pentru…

- Comisia Europeana a transmis Guvernului Ciuca un punct de vedere, consultat de ȘTIRIPESURSE.RO, in care afirma ca proiectul de lege privind pensiile de serviciu (inclusiv pensiile militare) ar avea ca rezultat „doar economii foarte limitate și nu ar aborda suficient sustenabilitatea fiscala și, in special,…

- Critici acide la adresa guvernanților in legatura cu declarațiile acestora vizand pensiile speciale. ”Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat duminica la Prima News ca obiectivul de reducere a cheltuielilor cu pensiile speciale din Produsul Intern Brut (PIB). obiectiv asumat de Romania, ar fi…