- Campania de vaccinare impotriva noului Coronavirus a depașit un nou prag. Astazi, la ora 17.30, s-a atins cifra de 4.000.000 de persoane vaccinate in cadrul campaniei naționale de vaccinare impotriva... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat,…

- Doar persoanele imunizate impotriva COVID vor avea voie sa se prezinte la locul de munca, masura care se aplica atat angajaților din sectorul public cat si din cel privat, a anuntat vineri Ministerul Resurselor Umane si al Dezvoltarii Sociale din aceasta tara, relateaza EFE, citata de Agerpres. "Vaccinarea…

- In cursul acestei zile mai multe persoane au fost sancționate de polițiști, deoarece participau in plina pandemie la o inmormantare de pe strada Riului, din Craiova, fara sa respecte prevederile legale in contextul pandemiei de Covid 19. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj,…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din Salaj au desfasurat actiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta. In cadrul actiunilor, politistii au verificat modul in care sunt respectate prevederile Legii 55/2020, privind…

- Actiuni de informare a cetatenilor cu privire la noile restrictii de circulatie in vederea prevenirii si combaterii infectarii cu COVID 19.In noaptea de 14 15 martie a.c., politistii tulceni, impreuna cu jandarmii, au desfasurat actiuni de informare a cetatenilor, cu privire la noile restrictii de circulatie,…

- Președintele Klaus Iohannis participa, joi și vineri, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, unde principalele discuții vor fi despre pandemia de COVID-19 și lecțiile invațate, precum și cooperarea la nivel UE și complementaritatea EU-NATO. Citește și: Scandal intre Diana Șoșoaca…