O zi plina de evenimente, ieri, la pelerinajul la moastele Sfintei Parascheva. In cursul zilei, numarul celor care au venit sa se inchine a crescut, fiind momente in care erau constant 10-20 de persoane la coada in exteriorul catedralei, pe langa cei care se aflau in interior. Dupa o zi aparent pasnica, in cursul serii a avut loc un protest - peste 3-4 sute de persoane au venit in fata Mitropoliei pentru a cere sa fie lasate sa se aseze la ra (...)