- Jandarmii abia tin piept “protestatarilor” cu carpe legate la gura, care si-au dat jos tricourile, dezvelindu-si trupurile sedentare si ATITUDINEA DE MAIDAN. Au pus mana de la mana si au distrus Piata Victoriei.

- "Ii acuz pe Liviu Dragnea si camarila sa de transformarea institutiilor statului in instrumente de represiune folosite impotriva manifestantilor pasnici. Jandarmeria si instigatori infiltrati printre manifestanti, unii dintre ei membri ai galeriilor de fotbal, au avut un plan de provocare si compromitere…

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat la incidentele violente din Piata Unirii, spunand ca Ministrul de Interne trebuie sa dea urgent explicații pentru modul in care a gestionat evenimentele din aceasta seara. “Intr-o democrație autentica este dreptul fiecarui om sa protesteze, dar violența nu este…

- "Jandarmii sunt folositi sa reprime proteste democratice la adresa hotiei acestei guvernari. De asemenea, exista deja numeroase semnale ca PSD a adus in Piata Victoriei persoane asociate gruparilor interlope. Aceleasi care l-au insotit pe Dragnea la DNA sau la instanta. Este cu atat mai grav cu cat…

- "Cat de frica trebuie sa ii fie lui Dragnea de oameni ca sa ordone jandarmilor astfel de interventii agresive, care nu au nicio motivatie? De un an si jumatate, toate manifestatiile anti-PSD au fost civilizate, pasnice. Nimic nu poate justifica interventia in forta, disproportionata, la intimidare…

- USR cere demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefului Jandarmeriei, Sebastian Cucos, pentru modul in care au actionat fortele de ordine la protestele de miercuri seara din Piata Victoriei, a...

- Uniunea Salvați Romania, prin vocea președintelui sau Dan Barna, solicita demisia ministrului Carmen Dan dupa incidentele de la protestele din Piața Victoriei. In opinia lui Barna, PSD-ALDE incearca sa instaureze o dictatura a forței. Uniunea Salvați Romania ii cere demisia ministrului de Interne Carmen…

- PNL cere audierea lui Carmen Dan in Parlament. Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, vrea ca ministrul de Interne sa dea explicații pentru modul in care au reacționat jandarmii la protestele de miercuri seara, din Piața Victoriei. “Avand in vedere disfuncționalitațile inregistrate…