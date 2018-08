Stiri pe aceeasi tema

- Marti dimineata, in Piata Victoriei din Capitala, jandarmii au intervenit pentru a inlatura un grup de protestatari care doreau sa ridice, pe stalpi, un banner. In ziua in care Guvernul ar putea adopta o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gretiere (potrivit unor zvonuri aparute in presa,…

- Un nou protest este anuntat sa aiba loc duminica, in Piata Victoriei din Capitala, sub sloganul "Poporul e suveran. Opriti legalizarea coruptiei”. Manifestatia face parte dintr-un lung sir de proteste care au avut loc atat in Bucuresti, cat si in restul tarii, dupa adoptarea de catre Parlament a modificarilor…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in tara impotriva modificarilor Codului de procedura penala adoptate de parlamentari si au scandat lozinci impotriva Guvernului si a aliantei PSD-ALDE, precum si a liderului social-democrat, Liviu Dragnea. *** Aproape 4.000 de oameni au protestat miercuri,…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in tara impotriva modificarilor Codului de procedura penala adoptate de parlamentari si au scandat lozinci impotriva Guvernului si a aliantei PSD-ALDE, precum si a liderului social-democrat, Liviu Dragnea. *** Aproape 4.000 de oameni au protestat miercuri,…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in tara impotriva modificarilor Codului de procedura penala adoptate de parlamentari si au scandat lozinci impotriva Guvernului si a aliantei PSD-ALDE, precum si a liderului social-democrat, Liviu Dragnea. *** Aproape 4.000 de oameni au protestat miercuri,…

- Peste 300 de persoane protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarea codurilor penale, iar circulatia este restrictionata in fata Guvernului, o parte dintre manifestanti fiind asezati pe carosabil, dupa ce a avut loc o altercatie cu jandarmii. Proteste au loc miercuri…

- Intrebata daca Klaus Iohannis va trage de timp in ceea ce priveste decizia CCR, Carmen Dan a spus ca isi doreste ca acest lucru sa nu se intample. "Si mi-as dori sa dea dovada de responsabilitate si sa procedeze in consecinta", a adaugat ministrul de Interne, potrivit news.ro. De asemenea,…

- CCR a admis, miercuri, sesizarea Guvernului privind existența un conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis si intre Guvern si presedinte, ca urmare a respingerii de catre seful statului a cererii de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.…