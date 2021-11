Stiri pe aceeasi tema

- Protest in fața Parlamentului. Comunitatea Declic a pus in scena bataia pentru ciolan a politicienilor, in cadrul unui protest care a avut loc la Parlament chiar in timpul audierilor pentru noul Guvern. Protest in fața Parlamentului. In jurul unui ciolan imens, trei membri Declic i-au interpretat pe…

- Acestia au pus in scena o reprezentatie in care apareau mai multe persoane care purtau masti ale lui Florin Citu, Marcel Ciolacu si Klaus Iohannis, care simulau "lupta pentru ciolan din ultimele luni", potrivit paginii de Facebook a Declic.Mesajul Declic pentru alesi este "Parlamentari, nu girati lupta…

- Mai multi membri ai comunitatii Declic au organizat, miercuri, un protest in fata Palatului Parlamentului, fata de alcatuirea unui guvern PNL-PSD-UDMR. Acestia au pus in scena o reprezentatie in care apareau mai multe persoane care purtau masti ale lui Florin Citu, Marcel Ciolacu si Klaus Iohannis,…

- La o zi dupa ce Nicolae Ciuca, premierul desemnat de catre președintele Klaus Iohannis sa-l inlocuiasca pe Florin Cițu, a depus la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, liderul PSD, Marcel Ciolacu respinge masurile Guvernului Ciuca. Politicianul social-democrat are cuvinte dure la adresa…

- PSD a decis, in urma intalnirii de joi seara dintre Klaus Iohannis, Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, sa nu participe la susținerea Guvernului Ciuca. Cel mai probabil Florin Cițu va ramane premier interimar atat timp cat ii permite Constituția. Lucru confirmat, vineri, de președintele PSD, Marcel Ciolacu.…

- Continua criza de pe scena politica! Florin Citu isi joaca ultima carte si incearca sa ingreuneze negocierile pentru formarea unui guvern in jurul premierului desemnat. Daca USR e dispus la compromisuri ca sa refaca alianta, PSD pune conditii dure, de neacceptat pentru PNL, ca sa sustina un executiv…

- Florin Citu a afirmat ca nu va face parte din Guvernul Ciuca, iar pentru preluarea functiei de presedinte al Senatului se gandeste daca isi va depune candidatura, informeaza Agerpres . Intrebat, duminica, 24 octombrie, la intrarea in sediul central al PNL, daca doreste sa faca parte dintr-un viitor…

- Deși inițial liderii politici vorbeau despre o învestire a cabinetului Ciuca la începutul saptamânii, negocierile stagneaza dupa ce au aparut tensiuni în interiorul PSD și PNL. Liderii celor doua partide încearca sa-și convinga oamenii sa-l susțina pe premierul desemnat…