Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii care au participat marți la negocieri cu reprezentanții Guvernului susțin ca acestea au eșuat și ca acțiunea de protest va continua. „Acțiunea de protest continua. Colegii noștri sunt singurii care vor decide momentul suspendarii”, a spus unul dintre liderii sindicali. Conform acestora,…

- Dupa cum v-am informat, miercuri, 31 mai, intre orele 11.00-13.00, la Pitești sunt programate un marș și un miting de protest, organizate de Sindicatul Invațamantului Preuniversitar Argeș Muntenia și FSE Spiru Haret, pe traseul de la sediul Inspectoratul Școlar Argeș – bulevardul Eroilor – strada Victoriei…

- Mii de profesori din intreaga tara au pornit in aceasta dimineata spre Bucuresti pentru a participa la un protest de amploare. Actiunea cadrelor didactice va incepe in fata Guvernului, in Piata Victoriei, iar apoi profesorii vor pleca in mars spre Palatul Cotroceni. Si de la Constanta au plecat zeci…

- Piața imobiliara locala a trecut prin cateva sincope la inceput de an, dar prețurile cresc ușor, iar tranzacțiile și-au mai revenit. Cosmin Enachescu, de la Imobiliare Romencos, ne-a facut cateva recomandari pentru cei interesați de inchirieri și vanzari de locuințe.Cateva prețuri din anunțurile locale…

- Functionarii Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura, membri ai Federatiei Nationale a Sindicatelor APIA, nu vor primi cereri de plata la centrele locale si judetene ale agentiei in data de 4 mai 2023, intre orele 12:00 si 13:00, ca protest cauzat de neuniformizarea salariilor acestora la nivel…

- Doua motiuni de cenzura au fost depuse vineri impotriva guvernului francez, scufundat intr-o criza politica dupa trecerea in forta a reformei pensiilor care a amplificat furia sociala si a condus la incaierari in centrul Parisului, comenteaza AFP, citat de Agerpres.Mai multe mii de persoane s-au…

- „Spuneau ca nu trebuie sa intervenim pe piata. Piata este libera. Pai daca nu reuseam cu Marian Neacsu sa modificam legislatia si sa venim cu reglementarea preturilor la energie, unde era acum Romania, unde era acum industria romaneasca, unde erau acum romanii? Ce criza sociala am fi avut in Romania,…

- Un nou protest are loc in capitala. Participanții la miting cer „achitarea facturilor pentru lunile de iarna, dar și neadmiterea unui conflict militar pe teritoriul țarii noastre”. Despre aceasta a anunțat vicepreședintele Partidului „Șor”, Marina Tauber, formațiune care face parte din Mișcarea Pentru…