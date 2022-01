Protest cu sorcove la Ministerul Educației: „Olimpicii, bătaia de joc a ministerului!” - Principalele nemulțumiri „Maine, 3 ianuarie, incepand cu ora 12:00, reprezentanții Asociației Elevilor din Constanța, Asociației Elevilor din București și Ilfov, Federației Parinților și Aparținatorilor Legali și grupului civic "Parinții cer schimbare" vor fi prezenți in fața Ministerului Educației cu sorcove formate din crenguțe de brad pe care vor fi scrise solicitarile lor, pentru a trage un semnal de alarma cu privire la impredictibilitatea invațamantului și structurii anului școlar, problemele in organizarea testarii elevilor, lipsa mijloacelor de invațare online, lipsa masurilor pentru pregatirea școlilor pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe asociații de elevi critica lista olimpiadelor și concursurilor școlare publicata de Ministerul Educației. Elevii spun ca e strigator la cer ca, dupa 2 ani in care olimpiadele nu au fost organizate in mod nejustificat, acestea sa fie reluate doar la anumite materii. Asociația Valceana a Elevilor…

- Asociatia Elevilor din Bacau (AEBc), Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Valceana a Elevilor (AVE), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM) si Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov(AEBI) doresc sa traga un semnal de alarma referitor la testele de saliva ajunse in scoli.

- Asociația Elevilor din mai multe județe considera ca ministrul Educației Sorin Cimpeanu ”este inapt psihic sa iși exercite atribuțiile și solicita realizarea de urgența a unui control psihiatric”. ”Asociația Elevilor din Constanța (AEC), dar și Asociația Elevilor Maramureș (AEM), Asociația Elevilor…

- Asociațiile de elevi din Maramureș, Constanța, Bacau, București și Ilfov, au transmis, duminica, un comunicat de presa comun, in care solicita deschiderea școlilor in format fizic doar in localitațile cu incidența sub 6 la mie. Elevii considera deficitara masura prin care școala in format fizic va incepe…

- Asociațiile de elevi susțin ca școala trebuie sa inceapa in format fizic in funcție de rata de incidența din localitate, nu in funcție de rata de vaccinare a profesorilor dintr-o școala, pentru ca dascalii reprezinta un procent nesemnificativ din persoanele care participa la actul educațional.…

- Asociațiile de elevi din Maramureș, Constanța, Bacau, București și Ilfov, au transmis, duminica, un comunicat de presa comun, in care solicita deschiderea școlilor in format fizic doar in localitațile cu incidența sub 6 la mie. Elevii considera deficitara masura prin care școala in format fizic va incepe…

- Scoala va reincepe luni, pe 8 noiembrie Foto: Arhiva. Realizator: Ciprian Sasu - Elevii ar urma sa se întoarca luni fizic la școala, cu condiția ca cel puțin 60% din angajații unitaților de învațamânt sa fie vaccinați, anunța autoritațile. Mai multe asociații de elevi…

- Mai multe asociații de elevi din Romania ii cer ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, sa nu modifice criteriile de acordare a burselor de merit și sa asigure cuantumuri minime care sa corespunda nevoilor elevilor. „Educația este o investiție, nu un cost”, spune Ariana Duduna, președinte AEC.…