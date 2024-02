Protest cu sicriu şi cruci la sediile Coaliției Membrii AUR protesteaza in Bucutesti si in țara la sediile PSD si PNL fața de comasarea alegerilor. In Capitala, protestatarii poarta un sicriu si cruci si merg in urma unui dric. AUR acuza partidele din Coaliție ca prin comasarea alegerilor ingroapa democrația. The post Protest cu sicriu si cruci la sediile Coaliției appeared first on Cotidianul RO . Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Este o varianta de lucru (comasarea alegerilor - n.r.) care s-a discutat la nivelul Coalitiei si s-a urmarit ca pe parcursul celor sase luni de zile sa nu petrecem tot timpul organizand alegeri pentru ca, practic, din iunie pana in decembrie nu am face altceva decat sa ne ocupam de campanie precampanie…

- „Știu ca exista o discuție in Coaliția de guvernare pentru a gasi soluții la alegerile de anul acesta. Discuția este una legitima, pentru ca patru randuri de alegeri, in doar jumatate de an, sunt greu de gestionat. Iar atunci, ar fi o soluție ca anumite alegeri sa fie comasate. Cum va gestiona Coaliția…

- Nicolae Ciuca anunța ca PNL continua discuțiile in interiorul Coaliției de guvernare pentru comasarea alegerilor.”Conducerea partidului a fost mandatata de catre Biroul Politic Național sa negocieze in interiorul coaliției pe marginea acestui demers. A existat o analiza la nivelul fiecarui interveninet…

- PNL a decis, miercuri, inceperea discutiilor in coalitie pentru comasarea alegerilor, au precizat surse politice. Potrivit surselor citate, liberalii au votat, in sedinta Biroului Politic National, in unanimitate, pentru mandatarea conducerii partidului privind inceperea discutiilor in Coalitie pentru…

- Liderii coaliției ajung pentru prima data fața in fața dupa ultimele atacuri și scandaluri in lanț. La ora 16.00 greii din PNL și PSD se intalnesc pentru a negocia din nou calendarul alegerilor și comasarea lor - marul discordiei in ultimele saptamani.Potrivit surselor noastre, de ambele parți sunt…

- Dorința insistenta a liberalilor de a comasa doua tipuri de alegeri atrage atenția. In acest inceput de an conducerea PNL este interesata de un singur lucru: cum sa faca și sa dreaga ca sa comaseze „macar” alegerile locale și primul tur al alegerilor prezidențiale, arata economistul Bogdan Glavan, in…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni ca sunt „cat se poate de obositoare” cinci randuri de alegeri intr-un singur an si ca e bine sa fie luata o decizie politica in acest sens. Intrebat daca alegerile parlamentare ar trebui sa aiba loc dupa turul al doilea al prezidentialelor sau intre cele…