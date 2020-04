Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2.000 de protestatari, conform cifrelor furnizate de mass-media, au raspuns apelului facut pe Facebook de miscarea "steagurilor negre" si s-au adunat in Piata Yitzhak Rabin pentru a "salva democratia". Intentia protestatarilor a fost si de a face cunoscuta opozitia fata de negocierile in…

- Pentru a veni in sprijinul cetațenilor cu o serie de raspunsuri la intrebari referitoare la situații punctuale privind respectarea masurilor de distanțare sociala, dar și pentru a veni in intampinarea situațiilor legate de sarbatorile pascale in contextul din acest an, Inspectoratul de Poliție Județean…

