- Mai multe sindicate din aproape toate ramurile economice protesteaza. miercuri. in fata Guvernului, solicitand respectarea statului de drept si a legilor adoptate de Parlament, precum si pentru rezolvarea unor revendicari sociale semnalate in mod repetat autoritatilor competente, dar fara rezultate…

- „Crearea de noi locuri de munca reprezinta un element central al agendei Guvernului, tema despre care am discutat in toate consultarile noastre, si avem nevoie ca salariatii romani sa depaseasca acel prag deja foarte obisnuit de salariu minim. Nu putem sa mergem la infinit cu salariul minim. E o masura…

- “Tot astazi am avut o vizita la compania Yazaki din municipiul Braila, companie care are un numar de 3.600 de angajati, care produce cablaje electrice si electronice si am putut sa discut si sa iau la cunostinta problemele cu care se confrunta companii de o astfel de dimensiune astfel incat sa putem…

- Blocul National Sindical a organizat miercuri un miting de protest in Piata Victoriei, urmat de un mars cu deplasare spre Piata Constitutiei.Toate cele 35 de federatii sindicale afiliate la BNS, atat din sectorul privat cat si din sistemul bugetar, asigura participarea a cel putin 5000 de sindicalisti…

- Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR) organizeaza miercuri un miting de protest in fata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, potrivit unui comunicat remis de organizatia sindicala.

- Romania are suficiente stocuri de carburant și nu sunt motive pentru accelerarea prețurilor la pompa, spune purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, dupa ce in marile orașe s-au format cozi imense la benzinarii.

- Cetațenii din Ucraina care s-au refugiat in Romania vor avea posibilitatea sa se incadreze in munca fara a avea nevoie de o viza de sedere in scop de munca. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, la finalul ședinței de astazi. ”Setul de masuri aprobat astazi de guvern…

