Protest Constanta-ziua a patra. Debut cu scandal. Imagini cu protestatarul pus la pamant si incatusat

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza, marti, la Constanta, pentru a treia zi consecutiv fata de restrictiile adoptate de Guvern in contextul pandemiei COVID-19. Mitingul este condus de eleve și studente, o premiera in astfel de acțiuni de strada. Oamenii s-au adunat pe platoul din fata Prefecturii…

- Roverul Perseverance și-a scos roțile șenilate și a facut prima sa „excursie” pe suprafața planetei Marte. Noi imagini au ajuns vineri pe Pamant și arata detalii ale Planetei Roșii, la doua saptamani dupa ce robotul de o tona a ajuns pe o alta planeta a sistemului nostru solar, o premiera in istoria…

- Maia Sandu respecta Constituția, guvern interimar pana la alegerile parlamentare din 2023 sau destabilizare. Despre aceste scenarii a vorbit liderul PSRM, Igor Dodon, in contextul ultimelor evenimente din țara, in cadrul emisiunii Moldova in direct la Moldova 1.

- Tribunalul Constanta a confirmat aseara masura arestarii preventive luata fata de Andrei Valentin Serban, pe o durata de 30 de zile. Potrivit datelor oficiale, masura arestarii preventive a fost luata prin incheierea nr. 154 17.12.2020 a Tribunalului Constanta. Tot aseara, instanta a confirmat executarea…

- De 10 ori mai lung decat Marele Canion din SUA și de trei ori mai adanc, așa arata cel mai mare canion din Sistemul Solar. Iar recent, NASA a publicat imagini noi, uimitor de detaliate, cu acest hau uriaș care se afla pe Marte. Cunoscut drept Valles Marineris, canionul brazdeaza regiunea ecuatoriala…

- Municipiul Constanta a iesit din carantina vineri seara, de la ora 20:00, dupa 42 de zile de masuri stricte. Acum in Constanța sunt in vigoare restricțiile valabile și in stare de alerta. Cetațenii vor fi nevoiți sa respecte insa restricțiile de noapte, din intervalul orar 5:00 – 23:00. „Dupa 42 de…