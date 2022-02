Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 1.000 de persoane au participat, sambata, 12 februarie, in centrul municipiului Craiova, la un protest organizat de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) impotriva facturilor mari la energie in cadrul caruia deputatul George Simion, copreședintele formațiunii, a solicitat demiterea ministrului…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a transmis marți, 8 februarie, ca solicita coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR sa il retraga din funcție pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, in ședința programata astazi. „Virgil Popescu este principalul responsabil pentru facturile aberante pe care le platesc…

- „Daca Germania, Ungaria și Polonia au reacționat pana acum in sensul ignorarii anumitor semnale primite de la Bruxelles, iata ca Romania se vede pusa in situația de a ignora chiar o decizie a CJUE, pentru a fi in randul statelor suverane membre ale UE. CCR s-a pronunțat clar: numai dupa revizuirea Constituției,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) critica noile masuri de relaxare anunțate, fiind de parere ca „nu reprezinta altceva decat noi masuri jignitoare la adresa romanilor cinstiți și muncitori, a caror singura vina este ca nu s-au vaccinat”. „Așa-numitele masuri de relaxare nu rezolva, in esența, nimic,…

- Capacitatea Romaniei de depozitare a gazelor va crește la peste patru miliarde de metri cubi, fața de trei miliarde de metri cubi, in prezent, a afirmat ministrul Energiei, Virgil Popescu, investițiile urmand sa fie finantate inclusiv din bani europeni. Ministrul a participat, marți, la inaugurarea…