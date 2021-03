Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a declarat, in urma cu cateva saptamani, ca le-a dat celor din AUR un sediu, in București. George Simion, actualul co-președinte al AUR și fost ultras in galeria Stelei, l-a contrazis pe patronul FCSB și a spus ca nu AUR a primit un sediu, ci o organizație pe care liderii Alianței o coordonau.…

- George Simion a vorbit, pentru prima datam despre retragerea sprijinului politic al AUR pentru Diana Șoșoaca! Avocata nu a semnat adeziunea, așa cum ar fi trebuit, la AUR, pentru a putea candida la parlamentare, insa, cu toate acestea, a ajuns parlamentar, ea fiind membra a Partidului Neamul Romanesc.…

- SONDAJ| Sunteți de acord cu implementarea stagiului militar obligatoriu in Romania? Surpriza alegerilor parlamentare din anul 2020, partidul AUR, a starnit noi controverse in urma unei declarații a copreședintelui, George Simion și Claudiu Tarziu, cofondatorul Alianței pentru Unirea Romanilor, in cadrul…

- AUR va merge luni, la Palatul Cotroceni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea viitorului premier, din delegatie urmand a face parte George Simion, Claudiu Tarziu, Ringo Damureanu, Dan Tanasa, Diana Sosoaca. Presedintele Iohannis va discuta luni, la Palatul Cotroceni,…

- George Simion, copreședintele Alianței pentru Unirea Romanilor, a spus, vineri seara, la „Marius Tuca Show”, ca va cere in Parlament ca stagiul militar sa devina obligatoriu. Marius Tuca le-a cerut invitaților sai de vineri serara, copreședinții AUR George Simion și Claudiu Tarziu, sa vorbeasca despre…

- Revelația scrutinului alegerilor parlamentare de anul acesta, coaliția AUR, a reușit sa aiba pragul de intrare in Parlament. Rezultatul obținut de coaliția lui George Simion și Claudiu Tarziu a surprins pe toata lumea. Liderii coaliției AUR, dupa exit-poll, au facut declarații dure la adresa celorlalte…

- Marcel Ciolacu a declarat, intrebat daca PSD ar colabora cu partidul AUR pentru a forma o majoritate parlamentara, ca inca nu a avut o discutie cu George Simion, co-presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor. Liderul social-democratilor a adaugat: „cred ca gandim la fel: sa ne aparam voturile, sa…