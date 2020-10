Stiri pe aceeasi tema

- In scurt timp va avea loc o ședința de ultim moment a Comitetului pentru Situații de Urgența din Capitala . Ședința a fost stabilita dupa trimiterea unei adrese din partea Inspectoratului Școlar catre Prefectura. Anunț de ultima ora. Toate școlile din București ar putea fi inchise In ultima vreme, numarul…

- Angajații din domeniul HoReCa protesteaza, miercuri seara, in Piața Victoriei, dupa decizia autoritaților de a inchide, la interior, restaurantele, barurile și cafenele, ca urmare a numarului mare de infectari cu coronavirus. Patronul unui restaurant din Capitala și unul dintre inițiatorii acțiunii,…

- Nici nu au inceput bine școala copiii din Capitala și vor avea o mini-vacanța prilejuita de alegerile locale. Mai exact, de joi, 24 septembrie, pana marți, 29 septembrie, copiii vor sta acasa fara sa faca cursuri, anunța Edupedu.ro. Decizia a fost luata de Comitetul Municipiului București pentru Situații…

- „Este vorba despre școala centrala și o gradinița, «Zana Florilor». Au solicitat, prin decizia consiliului de administrație, care a fost transmisa la inspectoratul școlar azi. Așteptam sa se intruneasca Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența ca sa dea și hotararea pentru scenariul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, susține ca, daca ar avea copil, l-ar trimite la școala din toamna numai daca ar ști ca exista masuri clare care vor proteja elevul. Totodata, oficialul din MAI a explicat și masurile care ar putea fi luate odata cu inceperea anului…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, susține ca decizia privind modalitatea in care vor incepe școlile va fi luata de consiliul de administrație al unitații de invațamant, care va inainta propunerea inspectoratului școlar și Direcției de Sanatate Publica. Ulterior, documentul va fi trimis spre aprobare…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a spus duminica seara ca ii „asteapta la spital” pe cei care nu cred in coronavirus si protesteaza in Piata Victoriei, potrivit News.ro. „O parte dintre ei sunt convins ca nu or sa scape”, a afirmat Arafat, precizand ca nu este posibil sa…