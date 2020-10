Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO| Astazi la Alba Iulia, PROTEST al angajaților HoReCa, generat de noile masuri luate in pandemie: ,,Lasați-ne sa muncim” Astazi, 16 octombrie, in fața complexului comercial din Alba Iulia s-a strans un grup de 77 de persoane, angajați ai HoReCa, pentru organizarea unei greve, in semn…

- Reprezentanții industriei HORECA (Hoteluri, Restaurante, Cafenele) au ieșit la protest in centrul Timișoarei. Masurile luate pentru limitarea raspandiri SARS-Cov2 de catre autoritați le pun afacerile „pe butuci”. Au decis sa iasa in strada și sa protesteze pentru a-și spune nemulțumirile. Astazi peste…

- Astazi, reprezentanții industriei Horeca din Timișoara vor ieși in strada pentru a protesta, in urma masurilor impuse in timpul pandemiei de Covid-19, care ii obliga sa țina restaurantele inchise sau deschise la capacitate redusa in funcție de rata de infectare din localitate. Protestulk HORECA va avea…

- Dor cei care au domiciliul in municipiul Iași au acces in curtea catedralei unde afla moaștele Sfintei Parascheva. Toți cei care vor sa intre sunt legitimați de polițiști, iar cei care nu au domiciliul in oraș nu sunt lasați sa intre. Mitropolia Modovei și Bucovinei a anunțat ca nu va avea loc decat…

- Aproape 200 de persoane, din peste 2.500 cate sunt asteptate miercuri seara la protestul angajatilor din industria HoReCa, s-au adunat in Piata Victoriei. Oamenii sunt pasnici, dar multi dintre ei nu poarta masca.

- Patronii din industria HoReCa sunt revoltați de restrictiile impuse de autoritati in Capitala, dar si in alte orase. Ei contesta masurile si au mers sa protesteze in Piata Victoriei din București. Detalii de la Alex Costache.

- Patronii din industria HoReCa sunt revoltați de restrictiile impuse de autoritati in Capitala, dar si in alte orase. Ei contesta masurile si protesteaza in Piata Victoriei din București. Detalii de la Alex Costache.

- Reprezentantii Asociatiei Patronale HORETIM acuza Guvernul de distrugerea sectorului HoReCa prin masuri "total disproportionate" fata de situatia reala, se arata intr-un comunicat transmis miercuri, 19 august, de conducerea organizatiei. "Nu exista argumente pentru blocarea acestui sector,…