Protest al medicilor din Franţa: „Vrem bani, nu medalii” Sute de lucratori din domeniul sanitar au demonstrat in fata unui spital din Paris. Ei au cerut salarii mai mari si o finantare mai mare a sectorului public de sanatate care se afla in prima linie a luptei cu noul coronavirus. Doctorii si asistentele purtau masti si au folosit clopotei pentru a semnala problemele. Citeste articolul mai departe pe ziuadecj.ro…

