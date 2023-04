Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii romani lanseaza un apel la un protest național care se va desfașura pe data de 7 aprilie 2023. Mai multe organizații ale fermierilor s-au unit pentru a-și striga in strada nemulțumirile.„Reprezentanții Alianței pentru Agricultura și Cooperare, formate din Federația Naționala a Producatorilor…

- Peste o suta de fermieri din Argeș vor protesta vineri, 7 aprilie, incepand cu ora 11:00, insoțiți de zeci de tractoare, autoturisme, autovehicule și utilaje, fața de dezechilibrele grave cu care se confrunta sectorul agro-alimentar din țara noastra. Ruta pe care se vor deplasa protestatarii insoțiți…

- Reprezentanții Alianței pentru Agricultura și Cooperare, care reunește organizațiile LAPAR, Federația Naționala PRO AGRO, UNCSV și Forumul APPR, anunța ample acțiuni de protest in ziua de 7 aprilie 2023, intre orele 10.00 – 15.00, in mai multe localitați din Romania, inclusiv București, a caror lista…

- “Am discutat aseara cu comisarul european pentru Agricultura si dezvoltare rurala Janusz Wojciechowski despre problema despagubirilor ridicole primite de fermierii romani afectati de importurile de cereale din Ucraina. (…) Ajutorul deja decis, de 10 milioane de euro pentru fermierii romani, mult mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat joi la Bruxelles ce explicatii a primit pentru faptul ca CE a decis sa aloce doar 10 milioane euro compensatii pentru producatorii supusi socului importurilor de cereale din Ucraina, ca cei din Comisia Europeana trebuiau sa tina cont de faptul ca Romania…

- “Va scriu despre pachetul de compensatii pregatit de Comisia Europeana pentru a ajuta fermierii din tarile cele mai afectate de razboiul din Ucraina, si anume Romania, Bulgaria si Polonia. Am observat cu dezamagire ca pachetul de masuri propus pentru Romania nu corespunde realitatii situatiei pe care…

- In loc de despagubiri de 200 milioane euro de la UE, suma ceruta de fermierii romani care au blocate circa doua milioane de tone de cereale in stocuri, din cauza cerealelor ucrainene, agricultorii romani vor primi doar cațiva euro pe tona de grau, ceea ce ii va aduce in faliment. In total, in Romania…

- Eurodeputatul clujean, care este vicepreședintele Comisiei pentru agricultura și dezvoltare regionala (AGRI), susține ca fermierii romani au suferit pierderi cu peste 20% mai mari decat media Uniunii Europene din cauza razboiului de la granița.