Stiri pe aceeasi tema

- Rodica Hriscu are 66 de ani. In mai 2020, a trebuit sa-și ingroape fiica, pe Lenuța Buta, de 46 de ani, asistenta la Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati” din Botosani, dupa ce aceasta a murit de Covid-19.

- "Cadrele medicale nu sunt cu o forma (a bolii – n.r.) care sa necesite internarea, sunt asimptomatici majoritatea. Au fost consultați de infecționist, sunt acasa in izolare, cei care au nevoie de tratament stau pe tratament, cei care nu au nevoie stau in izolare acasa. Cei care sunt testați…

- Aproximativ 70 de pacienti diagnosticati cu COVID 19 si aflati internati in spital au solicitat, ieri, urna mobila pentru a vota. Urna mobila a fost adusa de catre jandarmi, care au supravegheat procesul de vot. "Dintre cei peste 150 de pacienti internati, 41 si-au exprimat dorinta de a vota. La acestia…

- Psihologii s-au confruntat in ultima perioada cu un numar din ce in ce mai mare de persoane cu probleme. Se pare ca epidemia de COVID-19 produce efecte mai puțin vizibile in societate. Cei mai vulnerabili sunt tinerii și cadrele medicale, potrivit stiri.tvr.ro. Din ce in ce mai mulți tineri au probleme…

- Dintr-o eroare a angajatilor de la Prosectura unitatii medicale, corpul neinsufletit a fost dat unei alte familii, care l-a ingropat, crezand ca este ruda sa. Managerul Spitalului, Elisabeta Racz, confirma situatia incredibila, spune ca situatia "este una regretabila" si transmite familiilor "scuzele…

- Este unitatea sanitara din prima linie in lupta cu Covid-19! Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara a fost iluminat in portocaliu, de Ziua Mondiala a Siguranței Pacientului. Cladirea a fost iluminata in portocaliu in seara care a trecut, un gest de sprijin pentru pacienți și un semn…

- A fost inregistrat un nou deces, la nivelul județului Alba al unui pacient cu COVID-19. Este vorba despre un barbat de 68 de ani din Rimetea (Colțești), cu multiple afecțiuni. Barbatul de 68 de ani suferea de multiple afecțiuni, printre care cardiopatie ischemica și anemie cronica. Acesta a fost internat…

- "Echipamentele au fost permanent suplimentate și in zonele unde e indicata folosirea lor exista. Am putea face interpretarea intre ghilimele ca exista echipamente și in plus din moment ce ei demonstreaza imbracați in echipamente pe strada. Nici asta nu e o atitudine fireasca. Echipamentele…