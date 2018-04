Protest al angajatilor Spitalului de Boli Infecțioase din Galați. Aproximativ 30 de angajati ai unitații spitalicești galațene au protestat, marti, in curtea instituției, nemultumiti ca in luna martie li s-au redus sporurile. Salariatii, in special asistente si infirmiere, s-au strans la intrarea principala a unitatii medicale, avand in maini coli albe pe care scria “Greva spontana”. Protestatarii reclama ca in urma aplicarii legii salarizarii unitare le-au scazut veniturile. “Sporul de calculator s-a luat; eu am mai putin cu 300 de lei, fata de luna februarie. Eu lucrez la registratura. Vor mai…