Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii bulgari continua și astazi, pentru a treia zi consecutiv, protestele la granița cu Romania fața de a fluxul mare de produse agricole din Ucraina, scrie Rador.Ei au blocat ieri timp de cateva ore cu tractoare patru puncte de frontiera cu țara noastra, astfel incat s-au format cozi mari de…

- Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din Romania amenința cu proteste pe data de 7 aprilie, daca ultimatumul transmis autoritaților naționale și europene nu este luat in seama. Agriculturii acuza indiferența fața de notificarile cu privire la situația actuala determinata de afluxul…

- Avem confirmarea direct de la comisarul pentru Agricultura ca Romania va primi doar 10 milioane de euro din rezerva UE drept compensații pentru producatorii supuși șocului importurilor de cereale din Ucraina, spune Dacian Cioloș: „

- Fermierii romani avertizeaza ca intra in faliment daca nu-și vand produsele, iar suma de 10 milioane de euro propusa a fi alocata Romaniei din rezerva de criza a UE este „ridicol de disproporționata”. Federația Naționala PRO AGRO, LAPAR și UNCSV, in numele fermierilor și cooperativelor din Romania,…

- Aproximativ trei miliarde de euro din bugetul Uniunii Europene sunt alocati, anual, pentru agricultura din Romania, a declarat, joi, la Botosani, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, informeaza AGERPRES . Prezent in judetul Botosani pentru a promova oportunitatile de finantare prin…

- Comisia Europeana a exceptat de la orice controale și taxe importurile de cereale și carne produsa in Ucraina. Asta dupa ce a majorat costurile fermierilor europeni prin interdicții și condiții de producție.Liderii G20 au facut apel la solidaritate pentru combaterea foametei cauzate de razboiul agresiv…

- Dupa un an 2022 extrem de dificil din cauza secetei, dar și a razboiului din Ucraina care i-a afectat nu doar pe fermierii din Romania ramași cu stocuri imense de cereale in depozite, ci și pe cei din statele vecine, acum și Planul Național Strategic (PNS) se anunța o mare provocare pentru agribusiness-ul…

- Președintele a evidențiat in cadrul intalnirii cu diplomații acreditați in Romania, poziția ferma a țarii pentru izolarea Rusiei in contextul razboiului din Ucraina. Klaus Iohannis a subliniat totodata susținerea R. Moldova și a Ucrainei.