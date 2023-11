Protejați datele business: cum pot asigura soluțiile software de tip Data Loss Prevention securitatea acestora Unde sunt pastrate informațiile sensibile ale companiei dumneavoastra și cum se transmit acestea in cadrul activitaților de afaceri? Aceasta tema ramane disputata, deoarece datele circula simultan pe multiple canale, oficiale sau nu, indiferent de eforturile companiei de a restricționa acest lucru. E-mail, stocare in cloud, mesagerie instantanee, unitați USB, imprimante, AI chatbot? Un aspect este clar: daca angajații nu gestioneaza cu grija datele companiei, acestea pot fi ușor expuse catre terți.In continuare, vom identifica riscurile majore legate de scurgerile de date, vom enumera vectorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Google a anuntat ca, din decembrie, va contoriza si backup-urile facute pentru WhatsApp, care vor trebui sa se incadreze in spatiul de stocare disponibil pe serverele companiei.Backup-ul datelor de la WhatsApp se face, in cazul smartphone-urilor cu Android, prin intermediul contului Google, pe Google…

- Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a amendat cu 546.073 lei, echivalentul a 110.000 de euro, Rompetrol Downstream, compania care opereaza benzinariile Rompetrol, ca urmare a incalcarii normelor de securitate privind datele cu caracter personal,…

- Cand s-a spus ca grupurile de mamici de pe Whatsapp sunt dubioase... nu ați crezut. Noi zicem ca mai tot ce se intampla intre doua mamici furioase e suspect, cum e și acest dialog halucinant pe Whatsapp.

- Școlile din Romania sunt pline de intamplari „fantastice”. Unele amuzante, altele absurde, acestea ii pun pe parinți in situații dificile: de la banii care se cer luna de luna pentru lucruri care ar trebui asigurate de stat, pana la discuții inutile pe grupurile de Whatsapp.Un caz de-a dreptul amuzant…

- O nava de marfa turceasca a fost lovita joi de o mina in Marea Neagra, in largul coastelor Romaniei, dar a ramas aproape intacta. Incidentul a avut loc la ora 9:20, in apropierea gura Dunarii – la 11 mile marine la nord de orașul Sulina, in apropiere de intrarea in girul Sulina. Informațiile au fost…

- OpenAI, startup sustinut de Microsoft, a declarat miercuri ca ChatGPT poate naviga acum pe internet pentru a oferi utilizatorilor informatii actuale si ca navigarea nu se mai limiteaza la date anterioare lunii septembrie 2021, transmite Reuters. ”Navigarea este disponibila astazi pentru utilizatorii…

- Facebook, Messenger, Instagram si WhatsApp vor pune, in curand, la dispozitia utilizatorilor chatboti cu diverse personalitati si functionalitati.Meta a anuntat ca va lansa mai multe tipuri de chatboti pentru platformele sale sociale, confirmand zvonurile care au circulat anterior. Niciuna din platformele…

- ”Produsul Intern Brut in trimestrul II 2023 comparativ cu trimestrul I 2023 a fost in termeni reali mai mare cu 0,9%. Fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul Intern Brut a inregistrat, in trimestrul II 2023, o crestere cu 1,1% pe seria bruta si de 2,7% pe seria ajustata sezonier. In semestrul…