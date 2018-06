Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, miercuri, sa respinga actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva Florentinei Mirica, procuror sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA. Potrivit ordinii…

- Secția pentru Procurori in materie disciplinara a decis, miercuri, respingerea acțiunii disciplinare in cazul Florentinei Mirica, procurorul care il ancheteaza pe Petre Toba, fost șef al Poliției Romane.Florentina Mirica a fost judecata pentru abateri disciplinare, dupa ce Inspectia Judiciara…

- Laura Codruța Kovesi a fost scapata de dosarul disciplinar in care era judecata pentru ca a numit-o pe judecatoarea Dana Tițian membru intr-o echipa de control. Secția pentru procurori in materie disciplinara a respins acțiunea formulata de Inspecția Judiciara fața de șefa DNA, pe care a acuzat-o de…

- Dupa aproape doi ani de la punerea pe rol, la Secția pentru procurori a CSM, a dosarului disciplinar deschis pe numele procuroarei DNA Florentina Mirica, judecata disciplinara a fost reluata. Dosarul a fost blocat din cauza lipsei certificatului de securitate ORNISS pe care trebuia sa-l aiba avocatul…

- Jurnalista Sorina Matei face o dezvaluire incredibila: dosarul judecatorului constituțional Toni Grebla s-a bazat, de fapt, pe șantajarea procurorului care il instrumenta. “Procurorii sectiei I a DNA au plecat repede din Bucuresti, s-au dus la Suceava, l-au ridicat pe fratele colegului lor, procurorul…

- Laura Codruța Kovesi va fi judecata disciplinar de Secția pentru procurori a CSM pentru refuzul de a se prezenta in fața Comisiei parlamentare speciale care a cercetat modul de organizare a alegerilor prezidențiale din 2009. Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de șefa DNA, Laura…

- Structura speciala de investigare a magistraților funcționeaza in cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), in subordinea procuroarei Florentina Mirica, cercetata disciplinar de mai bine de doi ani – dupa ce a facut publice informații clasificate din dosare și in cazul careia Secția pentru procurori…

- Inspecția Judiciara a exercitat acțiunea disciplinara fața de procurorul Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, unitatea „de elita” a Direcției Naționale Anticorupție. Lucian Onea este cercetat disciplinat pentru exercitarea funcției cu rea-credința, abatere disciplinara prevazuta de art. 99 lit. t) din Legea…