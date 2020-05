Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a reluat, joi, apelul catre populatie sa respecte restrictiile impuse de autoritati, in criza coronvirusului. "Dragi romani, respectați, va rog, restricțiile impuse de autoritați! Stați acasa, pentru ca doar așa putem sa ne protejam sanatatea!", a spus Klaus Iohannis. Seful…

- Sindicatele in domeniul metalurgiei din nordul Italiei au anuntat luni ca intra in greva, in apararea sanatatii membrilor si in semn de protest fata de un decret guvernametal considerat prea vag, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Presedintele Consiliului italian de Ministri Giuseppe Conte…

- O tanara antreprenoare din Prahova duce felicitari și flori medicilor, asistentelor și farmaciștilor din Urlați, ca semn de mulțumire pentru devotamentul de care dau dovada, anunța MEDIAFAX.Alexandra Dumitru are un magazin cu cadouri și a decis ca in aceasta perioada sa inceapa o campanie…

- "Dragi prieteni, am fost testat pentru coronavirus si rezultatul a fost pozitiv. Acum, m-am reintors in China si sunt tratat la spital. Va pot asigura ca totul este bine pentru mine, acum. Le multumesc fanilor, staff-ului medical si clubului pentru grija si atentia lor. Voi urma tratamentul si sper…

- Compania TAROM suspenda, incepand de joi, operarea curselor catre si dinspre Madrid si Barcelona, pasagerii putand reprograma calatoriile pentru date ulterioare, fara penalizari. ‘Dragi pasageri, vom suplimenta capacitatea pentru zborurile din 18 martie, pe relatia Barcelona – Bucuresti, pentru a aduce…

- Dragi locuitori ai comunei Reghiu In ultima perioada ne confruntam cu o situație nemaiintilnita și speram sa trecem cu bine si cat mai repede peste ea. Insa, ca sa limitam pe cat cu putința raspandirea virusului, trebuie sa stam acasa, in casa, si sa respectam neaparat regulile de igiena. Nu este…

- Dragi turdeni, Astazi am convocat o intalnire a Comitetului de Urgența pentru a rediscuta despre masurile necesare, in vederea impiedicarii raspandirii coronavirusului in municipiul Turda. Este o situație foarte delicata,

- Iata ce a scris Iohannis pe Facebook:"Dragi romani,Este normal sa tratam cu toata seriozitatea situația generata de apariția cazurilor de coronavirus in Europa și de confirmarea unui caz pe teritoriul Romaniei, dar nu exista niciun motiv real de panica. Infecția cu acest virus provoaca in marea majoritate…