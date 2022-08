Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de proteine din sistemul imunitar capabile sa distruga bacteriile ar putea constitui cheia pentru dezvoltarea unor medicamente mai eficiente in vederea eliminarii anumitor boli infectioase, a descoperit o echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Nationala din Australia (ANU), informeaza…

- Soldații au tras cu obuziere M-777 produse și furnizate de SUA in timpul unui raid organizat de armata ucraineana. Militarii ucraineni pot fi vazuți incarcand un tun de artilerie, țintind și tragand pe linia frontului in regiunea Donbas. „Armele care ne sunt furnizate ne ajuta foarte mult sa respingem…

- De-a lungul secolelor, culturi de pe intreg mapamondul au folosit principii alimentare pe post de tratament al diferitelor afecțiuni, acute sau cronice. In lumea occidentala, acest concept de hrana ca medicament este in prezent din ce in ce mai promovat, ca urmare a mai multor factori, de la lipsa de…

- Astronomii au descoperit gaura neagra cu cea mai rapida crestere din ultimele noua miliarde de ani, a anuntat miercuri Universitatea Nationala din Australia (ANU), potrivit www.canberratimes.com.au . Gaura neagra, cu masa de trei miliarde de sori, consuma echivalentul unui Pamant in fiecare secunda…

- Astronomii au descoperit gaura neagra cu cea mai rapida crestere din ultimele noua miliarde de ani, a anuntat miercuri Universitatea Nationala din Australia (ANU), anunta dpa. Gaura neagra, cu masa de trei miliarde de sori, consuma echivalentul unui Pamant in fiecare secunda si straluceste…

- Astronomii au descoperit gaura neagra cu cea mai rapida crestere din ultimele noua miliarde de ani, a anuntat miercuri Universitatea Nationala din Australia (ANU), anunta dpa. Gaura neagra, cu masa de trei miliarde de sori, consuma echivalentul unui Pamant in fiecare secunda si straluceste de 7.000…

- Sistemul imunitar este alcatuit din celulele, tesuturile si organele corpului si are capacitatea de a identifica milioane de potentiali inamici: bacterii, virusuri, paraziti sau orice alte organisme sau corpuri straine care ar putea sa ne cauzeze infectii. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de…

- In premiera, un pacient a fost injectat cu un virus conceput special pentru a ucide celulele canceroase. Testele efectuate pana in prezent pe animale, arata ca vaccinul are capacitatea de a micșora tumorile de sani, ovare, colon, plamani și pancreas. Mai mult, Vaxinia (al carui nume complet este…