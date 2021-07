Protecţia asigurată de vaccinurile anti-COVID-19, foarte probabil să scadă în timp (cercetători britanici) Protectia pe care o ofera vaccinarea impotriva infectiei cu coronavirus si a imbolnavirii potential severe este foarte probabil sa scada in timp, astfel incat campaniile de vaccinare vor continua in urmatorii ani, au declarat oamenii de stiinta grupului de consiliere al guvernului britanic, relateaza vineri Reuters. "Este foarte probabil ca imunitatea indusa de vaccinul fata de infectia cu SARS-CoV-2 si boala potential severa (dar probabil intr-o masura mai mica) sa scada in timp", conform unui rezumat al unui document examinat de Grupul de consiliere stiintifica pentru situatii de urgenta al… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

