- Senatul a respins luni, in plen, propunerile legislative de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala initiate de PSD in legislatura anterioara si care au fost declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala. Printre modificarile propuse erau reducerea termenelor de prescriptie…

- Comisiile juridica si pentru constitutionalitate ale Senatului au adoptat marti un raport de respingere la proiectele de lege ale PSD initiate in legislatura precedenta care aduc modificari Codului penal si Codului de procedura penala si care au fost declarate neconstitutionale de CCR, a anuntat presedinta…

- Polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu au desfașurat mai multe activitați de urmarire penala, in urma carora procurorul competent din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu a dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar,…

- In Monitorul Oficial din 21 decembrie au fost publicate doua legi importante care aduc modificari Codului fiscal și Codului de procedura fiscala (Legea 295 si Legea 296). The post Modificarile la Codul fiscal și Codul de procedura fiscala first appeared on Partener TV .

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, miercuri, ca este neconstitutionala Legea de modificare a articolului 435 din Codul fiscal, care prevede ca operatorii economici care intentioneaza sa distribuie si sa comercializeze angro produse energetice au obligatia sa detina spatii de depozitare…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, miercuri, sesizarile USR, PNL, PMP si PSD asupra Legii de modificare a articolului 435 din Codul fiscal, care prevede ca operatorii economici care intentioneaza sa distribuie si sa comercializeze angro produse energetice au obligatia sa detina spatii de depozitare…

- Curtea Constituționala examineaza sesizarea nr. 94a/2020, depusa de deputatul Angel Agache, privind controlul constituționalitații unor prevederi din articolul 453 alin. (1) din Codul de procedura penala, astazi, 10 noiembrie.

