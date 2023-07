Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii sustin ca iaurtul poate sa previna cu succes mai multe boli, printre care si diabetul.In urma unui studiu efectuat pe 200.000 de persoane, oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca, daca mancam de trei ori mai mult iaurt decat am manca in mod obisnuit, reducem riscul de a ne imbolnavi…

- Pe timpul nopții, orice fel de lumina tulbura ritmul circadian, generand oboseala și predispunand organismul la diverse probleme de sanatate.Concluzia a fost trasa de mai mulți oameni de știința din intreaga lume, insa o cercetare amanunțita asupra problemelor de sanatate cauzate de luminile de la diversele…

- Solstitiul de vara are loc anul acesta miercuri, la ora 17.58. Ziua de 21 iunie este cea mai lunga din an si marcheaza inceputul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a noptii fiind de numai 8h 28m. Potrivit informatiior de pe site-ul Observatorului Astronomic „Vasile Urseanu” , in jurul…

- Noile date disponibile despre aceasta exoplaneta indica faptul ca este capabila sa susțina viața la suprafața ei, scrie New Atlas.Oamenii de știința au anunțat ca in cea mai apropiata parte a spațiului nostru, la o distanța de 90 de ani lumina de planeta noastra, au descoperit o noua exoplaneta,…

- Astronomii au descoperit o planeta acoperita cu vulcani, dar de fapt vestea e ca ar putea avea cantitati insemnate de apa pe suprafata sa. Descoperirea a aparut in publicatia Nature si vine de la o echipa de oameni de stiinta din multiple tari. Avem de-a face cu o exoplaneta de dimensiunea Pamantului,…

- Roiurile de lacuste care intuneca cerul si devasteaza toate culturile aflate in calea lor sunt cunoscute inca din timpurile biblice, insa ele continua sa ameninte si in zilele noastre siguranta alimentara a milioane de oameni din Asia si Africa, informeaza AFP.Oamenii de stiinta din Germania au anuntat…

- Insectele nu zboara direct spre lumini de la distanța pentru ca sunt atrase de ele, ci par sa iși schimbe cursul spre o lumina daca se intampla sa treaca pe langa ea datorita unui raspuns biologic innascut, potrivit unui articol intitulat „Why flying insects gather at artificial light”.

- Cercetatorii au dezbatut evoluția monstrului Tully de cand creatura a fost descoperita in anii 1950. Monștrii Tully au bantuit oceanele Pamantului in urma cu 300 de milioane de ani și au lasat in urma fosile atat de bizare incat cercetatorii nu au cazut de acord nici macar asupra faptului daca aceste…