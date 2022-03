In toate județele se dau foc pașunilor. Incendiile pot oricand scapa de sub control, mai ales odata cu intensificarea vitezei vantului. Un viceprimar a gasit o soluție: ”piromanii” vor fi taiați de la subvențiile agricole. Incendierea pașunilor este o practica frecventa, care in aceste zile s-a intensificat. Localnicii vor sa scape astfel de resturile vegetale, dar fumul gros a impus in unele zone chiar intreruperea circulației pentru siguranța traficului și a șoferilor. ”Zeci de hectare de teren agricol au fost parjolite de flacarile scapate de sub control. La Gorbanesti (n.r.:comuna din jud.…