Propunere pentru revitalizarea TURISMULUI: Sezon estival de minim 9 luni! Sezonul estival trebuie sa dureze minim 9 luni pentru a putea vorbi de turism durabil, eficient și coerent pe litoralul Marii Negre. Aceasta este concluzia, unanim insușita de toți cei prezenți la dezbaterea publica de la Constanța, din cadrul proiectului național “Turismul romanesc – intre impas și oportunitate”. Propunerea a fost inițial lansata in dezbatere de Dragoș Anastasiu, președinte Alianța pentru Turism (APT), care este de parere ca “atat timp cat sezonul estival este de 2-3 luni, nu putem pretinde ca turismul la Marea Neagra sa devina o prioritate naționala. Trebuie sa facem in așa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

