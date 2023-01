Stiri pe aceeasi tema

- Cladirile de birouri goale din intreaga lume ar trebui convertite in apartamente pentru ca in acest fel sa fie rezolvata criza spatiilor de locuit din multe tari, au propus miercuri mai multi directori de companii imobiliare prezenti la Forumul de la Davos, informeaza Agerpres.

- Criza costului vieții, generata de inflația exacerbata de razboiul din Ucraina și de redeschiderea economiei post-Covid, este riscul global numarul unu pentru urmatorii doi ani, potrivit unui sondaj al Forumului Economic Mondial, publicat inaintea reuniunii care va avea loc saptamana urmatoare la Davos(Elveția).…

- „Criza de pe piața forței de munca se va amplifica in urmatoarea perioada, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajați experimentați”, este de parere Laurențiu Țaranu, CEO PSE, intr-un comentariu pentru Q Magazine. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In intreaga lume, carbunele, cel mai poluant combustibil fosil, cunoaste o relansare pe masura ce Rusia limiteaza livrarile de gaze naturale necesare pentru a produce electricitate. Criza este si mai acuta in Polonia, pentru ca un numar foarte mare de gospodarii depind in continuare de carbune pentru…

- Plecarea Enel din Romania nu ar trebui privita ca o tragedie, iar clientii nu vor fi afectati, a dat asigurari și Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, potrivit Agerpres. „Piata de energie trece printr-o perioada dificila. Este o criza care afecteaza si companiile si clientii. Guvernul…

- Piața de birouri a suferit in pandemie și sufera in continuare in contextul crizei energetice, care forțeaza companiile sa diminueze cat mai mult cheltuielile, inclusiv cele cu chiria sau utilitațile.

- Piața forței de munca este in plina schimbare in Romania, in contextul crizei economice.Un studiu recent arata ca va fi „razboi” pentru angajații experimentați.„Criza de pe piața HR se va amplifica in urmatoarele luni, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajați…

- Președintele Klaus Iohannis participa joi si vineri la Bruxelles la Consiliul European cu principala tema: "Criza energetica și propunerile de combatere a acesteia", informeaza RADOR.