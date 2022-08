Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Deva și Clubul Sportiv Municipal Deva organizeaza prima ediție a Cupei Cartierelor la Fotbal. Competiția se va desfașura in perioada 8-19 august 2022. Meciurile se vor disputa pe terenurile sintetice de fotbal din municipiul Deva. Cupa…

- A demisionat premierul Italiei, Mario Draghi, iar președintele țarii, Sergio Mattarella, i-a acceptat retragerea din fruntea Guvernului. Cererea a fost acceptata joi, 21 iulie 2022. Aceasta cerere de demisie este a doua pe care o formulase Draghi. Acum o saptamana, o cerere similara fusese respinsa…

- Bulgaria a semnat duminica la Sofia un protocol cu Macedonia de Nord, ultimul pas inaintea unei reuniuni interguvernamentale care va deschide negocierile de aderare a acestei tari si a Albaniei la Uniunea Europeana, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bulgaria si Macedonia de Nord au semnat, duminica, la Sofia, un protocol bilateral, reprezentand ultimul pas inainte de prima intalnire interguvernamentala care va marca inceputul negocierilor Uniunii Europene cu Skopje si Tirana, relateaza AFP.

- In perioada 25 iulie – 21 august 2022 va avea loc a șasea campanie arheologica sistematica in situl de la Ocnița – Buridava. Cercetarile se desfașoara cu prezența studenților Specializarii Istorie a Universitații din Pitești. Totodata, voluntarii care doresc sa ia parte la cercetari alaturi de studenții…

- Premierul Nicolae Ciuca va efectua joi o vizita de lucru in Republica Elena, cu prilejul operationalizarii interconectorului de gaze Grecia - Bulgaria, informeaza Biroul de presa al Guvernului. In contextul vizitei, premierul va avea o intrevedere tete-a-tete cu prim-ministrul Republicii Elene,…

- S-a ajuns intr-un punct in care nu se mai pot separa stirile bune de cele rele. In spatele fiecarei vesti bune se ascunde o veste proasta. Sa dam cateva exemple: productia in Romania a scazut cu 12,5% in luna aprilie fata de luna martie. Inflatia va ajunge la 15%. Unul dintre cei mai titrati economisti…

- O tanara banuita de comiterea unor inșelaciuni și operațiuni financiare frauduloase, a fost reținuta pentru 24 de ore de polițiști, in urma unor percheziții. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 2 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea Parchetului…