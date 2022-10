Podul Crimeei a fost avariat sambata de dimineața, dupa ce un camion a explodat pe carosabil, in dreptul unui tren cu vagoane cisterna pline cu combustibil. Camionul venea din Rusia și proprietarul lui a fost identificat. Nu el era la volan in momentul exploziei, scrie portalul rusesc Gazeta , care publica și un videoclip cu Samir Iusubov. Iusibuv, care are 26 de ani, a declarat ca nu a fost implicat in incident. Mesajul sau video a fost publicat de canalul de Telegram Baza. „Eu, Iusubov Samir Seimuroglu, nascut in 1996, nu am nimic de-a face cu ceea ce s-a intamplat pe podul din Crimeea”, a spus…