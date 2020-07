Proprietarii Covalact închid 2 mari fabrici de lapte din România Cel putin 30 de mari fabrici din industria alimentara au pus lacatul pe usa in ultimii 15 ani, fiind desfințate peste 5.000 de locuri de munca. Chiar si in ultimii ani marcati cresterea consumului si de o evolutie buna a economiei au avut loc astfel de inchideri, cele mai multe fiind operate de companii multinationale care au venit local preluand business-uri romanesti, iar dupa ce si-au stabilizat prezenta in piata au operat inchideri si restructurari. Cel mai recent si concludent exemplu este cel al gigantului francez Lactalis care in 12 ani a operat sase inchideri de fabrici, ultimele doua… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

