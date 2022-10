Propaganda rusă nu doarme. Fake news despre o mobilizare în Republica Moldova și România Ministerul Apararii de la Chișinau a negat luni, 3 octombrie, informațiile aparute in presa din Rusia conform carora președinta Maia Sandu ar planui o mobilizare militara in Republica Moldova .Inițial, informația falsa a aparut pe un canal de Telegram, WarGonzo, care ar fi gestionat de jurnalistul rus Semeon Pegov, cunoscut ca un propagandist al Kremlinului.In postare scrie ca Maia Sandu va anunța mobilizarea militara a cetațenilor, care, impreuna cu militarii din Romania, ar urma sa deschida un nou front in razboiul din Ucraina pentru a opri inaintarea militarilor ruși in Nikolaev și alte… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

