- It is necessary to transform and strengthen NATO's deterrence and defense posture in the long term, especially on the Eastern Flank and the Black Sea, Minister of Foreign Affairs Bogdan Aurescu said on Thursday at the meeting of the foreign ministers of the Bucharest Format 9 (B9), which took place…

- Publicatia pro-Kremlin Komsomolskaia Pravda (KP) a publicat, luni, un articol in care care citeaza ministerul Apararii de la Moscova, in care se spune ca 9.861 de militari rusi au murit in Ucraina. Ulterior, articolul a fost sters de pe site, conform BBC si Nexta. Potrivit acestui articol, numarul soldatilor…

- Cel puțin o persoana a fost ucisa și trei ranite dupa ce ramașițele unei rachete rusești, doborata in aer de apararea orașului, au lovit un bloc de locuințe din Kiev, a anunțat joi serviciul de urgența ucrainean. Cladirea de 16 etaje a fost lovita la ora locala 5:02 dimineața., a precizat acesta intr-un…

- Confruntata cu „pierderi continue de personal” in Ucraina, armata rusa face apel la intariri din intreaga țara, potrivit ultimei evaluari publice de informații publicate marți de Ministerul Apararii din Regatul Unit, citata de CNN . „Rusia cauta din ce in ce mai mult sa regenereze trupe suplimentare…

- Fostul internațional ucrainean Oleksandr Aliyev, 37 de ani, a vorbit despre cum se vede in Rusia razboiul cu Ucraina. Nascut in Rusia, in regiunea Habarovsk, fostul mijlocaș declara inainte de startul razboiului ca este gata sa lupte pentru Ucraina, pozandu-se cu arma in mana. ...

- Potrivit agenției Nexta, ultimele speculații privind refugierea lui Zelenski peste granița, in Polonia, nici macar n-ar fi fost lansate de aparatul de propaganda, ci de oficiali din guvernul lui Putin.❗️Volodymyr Zelenskyy once again denied the information that he left the territory of #Ukraine The…

- Ambasadorul Rusiei pe langa Uniunea Europeana, Vladimir Cijov, a respins miercuri avertismentele SUA cu privire la un posibil atac rusesc asupra Ucrainei, transmite dpa, citata de Agerpres. „In ceea ce priveste Rusia, va pot asigura ca miercurea aceasta nu va avea loc niciun atac. Nu va exista nicio…

- Derek Chollet, Counselor with the US Department of State, said on Wednesday night in Bucharest that he had meetings at the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Defense, the Presidency and the Ministry of Energy. The discussions were very good. We talked about the current crises, but…