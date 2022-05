Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a predat Ucrainei un proiect de pace in cadrul negocierilor cu ucrainenii, a anunțat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția de presa rusa Interfax. „In prezent, proiectul nostru de document care include formulari absolut clar elaborate a fost inmanat parții…

- Ministerul rus al Apararii a difuzat o inregistrare video care prezinta o intalnire intre seful marinei ruse si supravietuitori ai crucisatorului Moscova, care s-a scufundat in Marea Neagra, transmite AFP. In imagini sunt prezentați zeci de barbati in uniforme de marinar, aliniati in fata sefului marinei,…

- Unitatile ruse de aparare aeriana au doborat un avion de transport militar care transporta arme occidentale langa Odesa, informeaza agenția rusa Tass, citata de The Guardian. „Langa Odesa, fortele ruse de aparare antiaeriana au doborat un avion de transport militar ucrainean, care livra un transport…

- Imagini ingrozitoare dintr-o baza militara din Mykolaiv, in sudul Ucrainei, au fost publicate sambata dimineața. Reporterul belgian Robin Ramaekers, care a mers in locația respectiva, vorbește despre cel puțin 80 de cadavre scoase dintre daramaturi, cu „multe altele sub ele”, transmite BBC. Bilanțul…

- Romania alaturi de toate statele din Uniunea Europeana face parte din lista „țarilor neprietenoase” pe care Rusia a publicat-o, luni. Guvernul de la Kremlin a aprobat o lista cu state și teritorii care comit acțiuni neprietenoase impotriva Rusiei, potrivit unui decret semnat de cabinetul de miniștri,…

- Gruparea de hackeri Anonymous susține ca a intrerupt programele tv de stat din Rusia pentru a transmite imagini cu razboiul din Ucraina. Intr-o postare pe Twitter, Anonymous a anunțat ca a piratat posturi precum Russia 24, Channel One și Moscow 24, pe langa serviciile rusești de streaming Wink și Ivi.…

- Propaganda rusa pe tema profesionalismului armatei coordonata de la Kremlin este combatuta de imagini surprinse chiar de militari ruși in timpul antrenamentelor care au precedat atacul asupra Ucrainei. Imaginile confirma declarațiile unor martori din Belarus, unde, sub pretextul exercițiilor militare…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat, luni, ca situatia este „foarte, foarte periculoasa” in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila „in urmatoarele 48 de ore”, relateaza AFP si Reuters. „Trebuie sa intelegem ca este o situatie foarte, foarte periculoasa si dificila. Suntem in pragul…