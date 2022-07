Propaganda putinistă atinge noi recorduri: Testele de sânge ale prizonierilor ucraineni arată că au fost supuși experimentelor Propaganda rusa trece la un alt nivel și susține ca testele de sange pe care le-au facut soldaților ucraineni luați prizonieri confirma ca au fost supuși unor experimente, potrivit Hotnews . „Unul dintre exemplele specifice este analiza prelevarii de sange de la militarii ucraineni care au fost capturați. Acesta confirma ca pentru o serie de boli, inclusiv cele atipice pentru ucraineni, conținutul de substanțe corespunzatoare din sange este de cateva ori, poate de zece ori mai mare decat normele explicabile. Aceasta inseamna ca au fost efectuate experimente relevante pe personalul militar ucrainean,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

