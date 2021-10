Promovarea și îmbunătățirea serviciilor conduc la sustenabilitate și predictibilitate în turism ,,Dincolo de investiții și strategii, turismul romanesc are nevoie de imbunatațirea serviciilor și de promovare. Pana cand nu vom ințelege ca fiecare experiența sub așteptari a unui turist, fie roman sau strain, atrage pierderi de 10 ori mai mari decat cele imediat cuantificabile, totul este doar munca in zadar. Doar experiențele pozitive devin promovabile și se va putea vorbi despre sustenabilitate și predictibilitate in turism. Exact același lucru este valabil și pentru sistemul privat de sanatate”, a susținut Dan Doroftei, director executiv al Enayati Medical City și unul dintre moderatorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

