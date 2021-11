Promovare: Snoop Dogg dă din nou „lovitura” la Bogata de Mureș Snoop Dogg aduce din nou satul romanesc Bogata in prim-plan. In 2016, artistul a postat din greșeala pe rețelele de socializare ca se afla in mica localitate din județul Mureș, cand de fapt era in Bogota, Columbia! Nici de aceasta data rapperul american nu a ajuns in Romania, dar a postat un videoclip pe contul lui de Instagram din satul mureșan, prin care iși promoveaza noul album. Vedetele clipului sunt un card de rațe. In videoclipul de promovare, postat de de Snoop Dogg pe Instagram, rațele trec tantose șoseaua prin fața camionului cu panou digital, care anunța apariția albumului “Algorithm”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

