Promoțiile lunii August de la doTERRA Aromaterapia este un domeniu ce vizeaza gasirea unor soluții alternative pentru medicina clasica, avand ca principal scop pastrarea și exploatarea legaturii corp-emoții-minte. Spre deosebire de medicina clasica, aromaterapia cauta soluții naturale de vindecare holistica in natura, care ne ofera tot ceea ce avem nevoie inca din cele mai vechi timpuri. Așa au aparut Uuleiurile esențiale , extracte care conțin substanța cu cea mai mare concentrație din diferite plante și se folosesc și in zilele noastre datorita faptului ca au utilizari și beneficii pentru sanatatea organismului nostru. Pentru ca… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

Stiri pe aceeasi tema

- Studiezi sau activezi in domeniul IT și iți dorești sa folosești abilitațile tale pentru a face schimbari benefice intregii societați? Atunci participa la HealthTech Hackathon! Vino in perioada 25-27 iunie 2021 și contribuie la digitalizarea medicinei din țara noastra! Alaturi de medici și biologi,…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri, la Craiova, ca resursele umane si materiale pentru campania de vaccinare vor fi directionate in urmatoarea perioada catre mediul rural, unde numarul persoanelor vaccinate este mult mai redus, avand in vedere si faptul ca a scazut adresabilitatea…

- Medicul Valeriu Gheorghița a aratat ca dupa ce va incheia aceasta etapa din viața lui, in care coordoneaza campania de vaccinare anti-Covid, dorește sa continue sa profeseze in medicina și respinge categoric orice posibilitate de a face o cariera politica, potrivit unui interviu transmis sambata in…

- – Stimata doamna Violeta Tanase, sunteți medic primar in Medicina de Urgența și purtator de cuvant al Spitalului Județean de Urgența Ploiești. Inainte de a vorbi despre profesie, spuneți-mi, va rog, lucruri mai puțin știute de public despre drumul catre medicina și nu doar. De pilda, unde v-ați nascut,…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca este listata, in clasamentul internațional Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2021, la trei domenii de studiu din categoria științelor medicale, fiind singura instituție de invațamant superior medical și farmaceutic din…

- PodcasturiAr fi posibila vaccinarea anti-Covid in farmacii-Ce spun experții La ora actuala, autoritațile responsabile de campania de imunizare in Moldova dispun doar de doua sau trei plaforme de imunizare pentru cetațeni, fie centrele medicilor de familie sau centrele de vaccinare de mare capacitate.…

- La Maratonul Vaccinarii din Cluj-Napoca au participat 600 de voluntari cu inima mare - cadre didactice medici, medici de familie, asistenți, rezidenți și studenți ai Universitații de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. …

- Belgienii vor putea in curand sa se relaxeze in hamei si orz intr-un centru SPA cu bere care se va deschide in premiera in Belgia. Potrivit Reuters, centrul ”Good Beer Spa” din sudul capitalei Belgiei, Bruxelles, a fost infiintat de Benedict Biebuyck, in varsta de 42 de ani, si de partenera sa, Ana…