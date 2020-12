Promisiuni din programul de guvernare: Vor fi înființate asigurările private; construirea a 10 spitale „Investițiile in infrastructura, aparatura, atragerea de fonduri europene, crearea capabilitaților in zonele de risc, pregatirea capitalului uman și atragerea personalului sanitar in sistem, crearea facilitaților optime pentru tratament și asigurarea medicației la standarde europene, precum și programe naționale țintite pentru creșterea calitații vieții pacienților sunt pilonii pe care se bazeaza programul de guvernare in domeniul sanatații. O parte importanta a programului de guvernare va fi centrata pe creșterea ponderii si importantei prevenției, ca parte integranta din strategia naționala”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Piata de food&drinks service (restaurante standard, fast-food, cafenele, cantine, pub-uri si supermarket-uri) se va dubla in 2021 la 20 miliarde de lei, dublu fata de 2020 si in scadere cu 20% fata de 2019”, conform estimarilor Hospitality Culture Institute. Astfel, potrivit Hospitality Culture Institute,…

- Cererea pentru bone filipineze a ramas constanta in pandemie, o bona filipineza castigand de la 500 de euro in sus in Romania. O mare parte din banii caștigați de bone ajung la rudele lor din Filipine, noteaza Mediafax. Pandemia a dus la faliment multe afaceri in ultimele luni si multi romani…

- Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" impreuna cu celelalte trei biblioteci centrale universitare din Bucuresti, Iasi si Timisoara, reprezinta piloni importanti pentru invatamantul universitar din Romania. Aceste institutii apartin direct de Ministerul Educatiei si deservesc cu prioritate…

- Seful DSU sustin ca, marti dupa-amiaza, erau libere 319 ventilatoare, iar cand se vorbeste despre lipsa paturilor de Terapie Intensiva se face cu referire la o anumita zona sau un anumit oras, dar nu pe plan national. De asemenea, acesta a subliniat ca s-au cautat in permanenta solutii pentru pacientii…

- Firma de curierat Urgent Cargus angajeaza peste 1.000 de oameni in toata tara Urgent Cargus recruteaza peste 1.000 de persoane la nivel national, in conditiile in care compania a transportat anul acesta volume cu 33% mai mari fata de anul trecut, potrivit unui comunicat al companiei. Compania are deja…

- Urgent Cargus are in prezent o retea de 60 de centre de sortare si depozite, care reuneste peste 5.000 de angajati si colaboratori. "Incepand de luna aceasta, Urgent Cargus recruteaza peste 1.000 de persoane la nivel national, compania avand deja o comunitate de peste 5.000 de angajati si colaboratori,…

- Investiții in valoare de 25 milioane lei au accelerat procesul de dezvoltare al platformei Tazz by eMag in ultimele șase luni. Investițiile merg catre dezvoltarea tehnologiei și a infrastructurii, ca și in extinderea parteneriatelor. Printre investițiile importante pe care Tazz by eMAG le are in lucru…

- Platforma Tazz by eMAG accelereaza procesul de dezvoltare, datorita investițiilor in valoare de peste 25 de milioane de lei atrase in ultimele șase luni. Capitalul va fi direcționat in dezvoltari in tehnologie și infrastructura, dar și in creșterea echipei și extinderea parteneriatelor cu restaurante…