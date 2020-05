Stiri pe aceeasi tema

- Padurile seculare ale Romaniei vor intra sub protecția legii Foto: Arhiva/ Petrut Hîrtescu Padurile seculare ale României vor intra sub protecția legii - a anunțat ministrul Apelor și Padurilor. La nivelul întregii țari au fost identificate zeci de mii de hectare…

- Astazi a fost lansata licitatia pentru impadurirea a inca 40.000 de hectare de teren din Romania. Ministrul Mediului, Costel Alexe, a subliniat ca majoritatea suprafetelor sunt situate in zona Carpatilor de Curbura dar si in Muntii Apuseni. Referindu-se la situatia din judetul Iasi, Costel Alexe a aratat…